中國新經濟 搶搭A股入摩列車

2018年05月30日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

隨著6月1日A股入摩進入倒數，中國境內基金已掀起一波搶錢熱潮，根據MSCI統計，A股入摩後，被動型基金短期資金將流入中國A股約170億美元，中長期約帶來3400億美元的增量，這些資金將全數投資在「MSCI中國A股國際通指數」的成分股。

A股入摩是中國A股向全球資本市場開放的重要里程碑，隨著海外資金將A股納入基本持股逐步實現後，外資偏好的低本益比藍籌，如金融、地產、生物醫藥、汽車、零售等，本益比處於歷史低位的行業，將有機會出現股價逐漸回復到應有的市場價值；部分特色行業，如白酒、中藥、旅遊等，中長線投資價值會受到更多資金的挖掘。

元大投信總經理劉宗聖表示，投資入摩題材理由很簡單，首先，MSCI是全球最具權威指數公司，指數編撰參考市值、流動性、市值覆蓋率等，是專為國際投資人設置的指數，另外，全球以追蹤MSCI系列指數作為投資參考決策的資金，高達12兆美元。

在MSCI正式發布入摩方案前，富時中國A50指數一直是海外機構投資者重要的參考指標之一，但隨著A股入摩底定，可預期「MSCI中國A股國際通指數」將會是廣大、主被動基金投資A股的唯一業績比較標準。

元大中國A股國際通ETF（簡稱元大MSCI A股）擬任經理人陳重銓指出，從指數的產業分布來看，相對於A50指數高達近6成的金融股比重，首波納入之國際通指數中金融股成分只占了約3分之1，提供投資中國ETF的新視野，不再只著重於傳統金融股，而是跟隨著中國「供給側改革」與「一帶一路」兩大政策主軸推行，加入更多大市值的醫療、工業及資訊科技等利多新興產業的行業龍頭。

陳重銓表示，新興產業占整體成分股權重約為34％，有別於以往外資投資重心的富時中國A50指數，其新興產業占整體成分股權重僅約15％，「MSCI中國A股國際通指數」具有長期投資價值，兼顧藍籌、價值成長雙輪驅動的特性。

(中國時報)