花旗環球論壇 給台股定心丸

2018年05月30日 04:11 中國時報 簡威瑟 ／台北報導 ／台北報導

花旗環球證券「2018區域科技投資論壇（Regional Tech Investor Conference）」今（30）日於台北登場，趕在MSCI明晟半年度調整生效前，向國際機構客戶介紹台股企業的投資機會，81家企業共襄盛舉，可望藉外資圈之力，給台股定心丸。

由於大陸A股納入MSCI新興市場指數，即將在31日盤後生效，被動型資金屆時因應權重調整造成大甩尾，在所難免。不過，就算市場已有心理準備，依舊需要主動型基金「看見台灣」，了解台股投資價值，帶來新資金活水。

出席本次論壇的企業包括：台積電、宏碁、日月光、聯發科、旺宏、致茂、美律、南亞科、和大、大陸的聯想、日本Sony與松下電器、南韓三星等81家，不論來自海內外，全都是一時之選。

過去數年來，在台灣舉辦的大型外資論壇，只有美林、瑞銀與瑞信論壇，加上元大投顧近年積極舉辦大型論壇，亞洲區域內，相較每年在大陸、香港或新加坡舉行的論壇，大型盛事並不算多。

本次花旗環球在台灣揭開科技投資論壇序幕，有利台股與全球資本市場接軌，也再度提高台股優質企業國際能見度。

在花旗環球論壇之前，匯豐證券舉辦的第六屆「台灣執行長論壇（Taiwan Executive Forum）」才剛剛落幕，亞德客-KY、京元電、可成等21家企業均為座上嘉賓，在匯豐證券的研究範圍中，給予亞德客-KY、聯電、美律、京元電、可成、強茂、國泰金、中信金「買進」投資評等。

(中國時報)