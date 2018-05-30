公司治理評鑑 華航躋身前段班

2018年05月30日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

臺灣證券交易所舉辦「第4屆公司治理評鑑」，中華航空在受評的864家上市公司中，評分獲得排名前5％，躋身於最高級距，昨接受頒獎。華航表示，獲得此項殊榮，無疑是證券主管機關對華航治理作為的最佳肯定。

公司治理評鑑是針對所有上市櫃公司進行各階段評比，依成績高低分別公布前5％、6％至20％、21％至35％、36％至50％、51％至65％、66％至80％、81％至100％等7個級距。華航與另外42家公司，被列入前5％前段班。

華航總經理謝世謙表示，在各項治理作為中，針對各利害關係人建立不同的溝通管道平台，例如華航官網設置專區取得更多意見回饋，包含增加揭露利害關係人及投資人關係的聯絡資訊，以確保能確實回應訴求與期待。

華航表示，在全體員工努力下，充分揭露資訊、提升經營綜效、健全董事會職能，為創造員工、股東、顧客、企業及社會的長期價值而努力，並有顯著進步，特別是「維護股東權益」、「平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」等構面上，皆有亮麗表現。

華航也連續2年入選為DJSI「道瓊永續指數」成分股，為台灣唯一入列的航空業者，並獲全球航空業第3名殊榮，再次顯示華航長期穩健的經營及永續發展的實踐，獲得國內、外認同，將持續突破自我，聚焦永續發展為利害關係人創造更高價值。

華航近期屢獲國際獎項肯定，包括蟬聯美國《Global Traveler》北亞最佳航空、2017年《遠見雜誌》五星服務大獎、連續19年獲頒亞洲《讀者文摘》「信譽品牌金獎」、《Air Cargo World》2017全球航空貨運卓越服務獎、2017 TCSA台灣企業永續獎及機上雜誌《Dynasty》蟬聯美國APEX優秀出版卓越獎等。

(中國時報)