上班族濫用瀉藥 腸道黑嚕嚕

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中國時報
／台北報導

衛福部健保署針對國人十大用藥排行統計，便秘用藥成長快速，國人一年可以吃掉1億7000萬顆，用量比安眠藥還多。1名36歲從事網拍工作女性，整天坐著不動，且長期外食導致便秘，每次都以汍腸或自行購買漢方瀉藥自行解決，沒想到，十多年下來整段腸子都成黑色，腸末還長近2公分息肉，差點釀成腫瘤。

康健雜誌前日舉辦「解秘腸道驚世代」論壇，公布2018年「暢活必修課─國人解秘調查」，結果發現高達85％康健網友曾因排便不順困擾，其中高達7成5為女性；調查指出，排便不順是每年齡層共同煩惱，已成國民病。

收治這名女性患者的基隆長庚醫院肝膽腸胃科醫師錢政弘表示，該患者每天醒來就坐在電腦前，三餐都是在外解決，三、四天才解一次便，多年來習以為常，直到近年發現腹脹嚴重，連睡覺都可聽到肚子發出咕嚕聲。

內視鏡檢查發現整段大腸都呈黑色，長期使用瀉藥導致黑色素沉積，腸末端長1.8公分息肉。病理檢查有癌血病變，所幸開刀除去息肉並改善飲食，給軟便劑、益生菌，慢一步恐釀成癌症。

錢政弘表示，國內便秘用藥比安眠藥還多，便秘不解決，等於把毒素累積在腸道，腸道中壞菌因此增多，恐誘發痔瘡或息肉，而息肉不排除有轉為腫瘤可能。

錢政弘提醒，若每周排便次數少於三次、上廁所需用力、糞便比較硬，或一直有上不乾淨感覺，若符合其中一項，就是便秘。

他建議便秘者維持規律的運動習慣，增加飲食中的膳食纖維，多吃發酵過食物如味噌、納豆、醋等，若腸道已不健康，可吃優格、優酪乳等，同時避免加工的肉品，如香腸、火腿、肉鬆、臘肉等，透過飲食改變腸道環境。

(中國時報)

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