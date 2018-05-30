選舉攪局 雙城論壇恐拖到12月

2018年05月30日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

每年滬台雙城論壇都在6到8月舉辦，不過，今年適逢選舉年，加上北市長柯文哲日前為兩岸論述道歉引發風波，外界認為停辦機率高。柯文哲昨在議會坦言，市府大陸小組往年2、3月就會開會籌備論壇，但今年1次都還沒開，「對方沒來聯絡，我們也沒積極去談」，會想辦法找機會討論。國民黨議員秦慧珠則透露，柯曾私下跟她說，選前舉辦對他不利，就算要辦，應會在12月舉行。

柯認為選前辦較不利

今年雙城論壇邁入第9屆，自稱「墨綠」的柯文哲上任後，前3年雖幾經波折，最後都順利成行。尤其蔡政府上台後，兩岸關係降至冰點，官方幾乎斷絕往來，一旦論壇停辦，對現階段急凍的兩岸關係更是雪上加霜。

柯文哲去年在雙城論壇拋出「兩岸一家親」，還脫口稱兩岸「床頭吵床尾和」，引發綠營強烈不滿。今年輪到上海方來台與會，但適逢選舉年，加上柯日前為兩岸論述道歉惹議，大陸近來又在外交對我頻施壓，外界認為停辦機率大。

民進黨議員許家蓓昨在議會詢問柯，今年究竟辦不辦得成？柯文哲聽聞後，一改過去積極向陸方釋出善意的態度，直呼「你沒提我都忘了」，一來對方沒聯絡，市府也沒積極去談，時間、地點和內容都未定，雙城論壇畢竟是「雙」，要兩邊講好才行，印象中市府大陸小組執行長饒慶鈺報告過，對方好像說會派人來。

許家蓓表示，市府大陸小組每年編130萬元籌備論壇，通常每年2、3月就會開始討論，但至今已接近6月，卻連1次會都沒開，是否意味今年要停辦？

連1次籌備會都還沒開

柯文哲坦言，確實到現在都還沒開會，往年都是確定時間、題目等細節才會召集大家，但現在「什麼都不曉得」。他強調，應該還是會辦，之前一忙就忘了，會來想辦法，找時間開會討論。

國民黨議員秦慧珠昨表示，大陸把雙城論壇看得很重要，論壇的象徵意義大過實質意義，代表城市間的「官方交流」，特別是柯文哲雖偏綠，兩岸態度卻相對和緩，若雙城論壇停辦，連柯也無法跟對岸建立關係，兩岸交流將更退縮。

秦慧珠還透露，柯文哲曾私下跟她說，選舉前舉辦對他不利，且上海方比他還擔心，怕選舉前來會成為民進黨人士造勢場合，就算要辦，應該會在12月舉行。

(中國時報)