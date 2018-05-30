「沒講都忘了」驗證柯心不在此

2018年05月30日 04:11 中國時報 陳政錄 ／上海報導 ／上海報導

滬台「雙城論壇」今年能否成行廣受關注，對於北市祕書處大陸小組今年開會數仍掛零，市長柯文哲直言「沒講都忘了」，大陸涉台學者認為，有鑑於今年膠著的市長選情，以及近期台灣方面揚言嚴審大陸人士來台，今年即便城市間的交流能夠持續，但層級預計會有一定程度的降低，時間也可能會延後。學者直言，的確看不太到柯想熱切舉辦雙城論壇的心思。

華東師大兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯指出，面對台北市近期如此膠著、複雜的選情狀態，加上柯在解讀「兩岸一家親」理念時，一直受到民進黨多方打擊，今年的確看不太到柯文哲想熱切舉辦雙城論壇的心思。

此外，台灣和布吉納法索斷交後，陸委會稱，將嚴審大陸各級政府人士與相關人員的來台申請，包承柯認為，以今年初上海市台辦主任李文輝訪台時，就曾受到一定程度的阻撓來看，此舉無疑對未來兩岸的正常交流，帶來更負面影響。

包承柯認為，雖然以象徵意義來看，兩個城市之間的交流應有望持續，但可能會改以其他形式進行，不大可能會出現像去年大陣仗的訪問模式，譬如改以較低層級官員互訪，或是小型座談、研討會。

包承柯指出，在今年一波未平、一波又起的兩岸關係下，目前雙方可能都還在評估舉辦雙城論壇的適切性，交流日期可能也會較往年延後，甚至在8月舉行。

上海市台辦昨僅表示，沒有相關訊息發布。據了解，雙城論壇往年由北市祕書處大陸小組負責籌畫，每年在論壇前應開4次會，預算130萬元，但今年迄今，開會數仍掛零。

(中國時報)