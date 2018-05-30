美6月15日將公布對陸加稅清單

2018年05月30日 04:11 中國時報 吳孟翰 、 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

白宮昨發布聲明指出，美國將於6月15日前公布對大陸產品徵收25％關稅最終清單。美國還將對陸美之間的智財權交易加強管制，相關投資限制和出口措施將於6月30日前公布。前述兩項措施都預計於公布之後不久實施。

路透29日獨家引述知悉情況的消息人士稱，美國將在貿易談判中，推動陸方取消對美國禽類產品的進口禁令，盯上大陸規模達6億美元的潛在市場。

美國農業部副部長麥金尼本周將隨商務部長羅斯率領的貿易代表團到訪北京，消息人士稱，上述事宜與基改作物市場准入，將成為談判中的優先事務。

美商務部長羅斯6月2日前往北京進行兩國貿易磋商，白宮最新聲明或為陸美貿易關係趨緩投下新變數。

據白宮昨聲明稿，美將根據「301條」對總值500億美元、有重要工業技術的大陸進口商品徵收25％關稅，其中包括與「中國製造2025」計畫有關商品。另為保護國安，美將對大陸收購美重要工業技術有關個人與實體，施行投資限制措施並加強出口管制。

白宮強調，前述兩項措施都在公布後不久實施。另，針對大陸曾表示，希望美方撤除在WTO對陸方發起的智慧財權訴訟，美方將繼續在世界貿易組織中尋求訴訟，追究其違反「與貿易有關之智慧財產權協定」做法。

值得注意的是，陸美近日在WTO會議上針對智財權交鋒，美國引述之前「301調查」結果，指責大陸強制美國出口企業進行技術轉讓。大陸常駐WTO代表張向晨表示，知識產權和技術應成為世界各國之間創新合作橋梁，不能被用來作為貿易保護主義工具，更不能拿來用作遏制他國發展。

(中國時報)