陸速准伊凡卡商標 紐時：巧合嗎

2018年05月30日 04:11 中國時報 江靜玲 、 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美原本一觸即發的貿易戰突然偃旗息鼓，川普政府並決定讓陸通訊設備大廠中興通訊起死回生。據美媒體披露，陸方在敏感期間陸續批准美第一千金伊凡卡品牌13項註冊商標權，令外界懷疑這些發展之間的「巧合」。伊凡卡的公司也持續在菲律賓獲商標許可，加深她在白宮未迴避利益質疑。

美聯社昨指出，陸方在過去3個月期間，已新批准伊凡卡品牌13個註冊商標，此外還「臨時批准」伊凡卡公司另外8項商標權，依陸方法規，若3個月內無人提出異議，最終也將正式獲得批准。此事招致外界猜疑，是否與陸美貿易戰休兵、川普放中興通訊一馬有所關聯。

《哈芬頓郵報》則表示，在陸方本月7日通過伊凡卡公司的新商標申請案5天後，川普於12日宣布他正依大陸國家主席習近平要求，研議取消對中興通訊採購美關鍵零組件的禁令。

《紐約時報》進一步指出，陸接著在21日又批准一批伊凡卡品牌商標權。紐時的報導質問這是否巧合？陸會否對川普家族給予更多照顧？

總部設在華府的非營利組織「公民責任與道德」委員會發布聲明表示，伊凡卡目前擔任白宮顧問，前述事情讓人擔憂川普家族的國際事業潛在利益衝突問題。

然而，伊凡卡公司發言人宣稱，在大陸申請商標權，一切依相關法定程序進行、並無不妥，因為要防止他人使用伊凡卡名字搶註商標，「特別是在商標侵權嚴重的國家」。陸商標局方面對此未予評論。

(中國時報)