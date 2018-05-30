國共論壇 今年傾向不辦了

2018年05月30日 04:11 中國時報 呂佳蓉／台北報導

國共論壇至今延宕，在前總統府祕書長曾永權與智庫副董事長、前海基會董事長林中森赴陸申請「不予許可」後，知情人士指出，在民進黨蓄意打壓兩岸民間交流氣氛下，今年國共論壇傾向暫不舉辦，但國民黨還是會另組他團赴陸交流。

黨政人士研判，在曾永權與林中森申請赴陸出席海峽論壇被政府「打回票」後，國民黨內研判，府方放行國民黨主席吳敦義赴陸是百分之百不可能，因為若府方放行，吳敦義登陸後就會舉行吳習會，可凸顯民進黨在兩岸關係上無作為。

原本由國民黨前主席連戰代打的備案，已遭吳敦義打回票，如果又派副主席郝龍斌代打，國共論壇充其量就跟研討會一樣，沒有國共最高層會談，舉辦意義就不大了。

國民黨內人士透露，今年國共論壇雖將「暫緩」，明年520後吳敦義就不再受《國家機密保護法》3年的出訪限制，國共論壇只待水到渠成。

知情人士說，吳敦義赴陸將有利國民黨年底選情及吳敦義聲望，但在綠營全面抹黑兩岸交流下，加上吳敦義的腳傷需要休養，赴陸交流不太可能。國民黨大陸部主任周繼祥4月訪北京時，已私下向大陸國台辦主任劉結一表明，吳可能無法出席國共論壇。

兩岸僵局下，兩岸交流可透過國民黨疏通緊張態勢，知情人士表示，國民黨的其他人士會另組團赴陸交流，包含廈門、廣州等地。此外，由於年底即將舉行選舉，赴陸交流同時，也將爭取台商回台投票，知情人士指出，國民黨縣市長席次若沒增加，2020年大選想拿回政權將難如登天。

國民黨發言人洪孟楷回應，國共論壇沒新進度，但看到府方連曾、林赴陸申請案都不予許可，府方恐難放行吳敦義。洪也說，與陸方一直有溝通，自始至終黨內都是計畫由吳帶團赴陸，沒有其他人選代打備案。吳的赴陸申請案仍未遞件。

(中國時報)