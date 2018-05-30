為川金會鋪路 美朝兵分三路

2018年05月30日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

川金會前美朝會商時間與地點

美朝兵分三路分別在板門店、新加坡和紐約舉行密集會談，為6月12日新加坡峰會（川金會）順利舉行做最後努力。北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲30日也從北京飛往美國，預期可能與美國國務卿蓬佩奧舉行高層級會談。

金家大內總管奔走新加坡

為確保美朝峰會照計畫舉行，美前駐南韓大使、現任駐菲律賓大使金成27日率領代表團前往板門店北韓一側會晤北韓副外長崔善姬。雙方主要討論川金會主要議題，即「北韓以無核化換取美國對其體制安全的保障」，包括北韓無核化時間表與路線圖，以及美國提供的補償方案等。此外，美方也將討論北韓將部分核武運出境外、提供核武清單，北韓則要求簽署互不侵犯條約或建交，雙方就此展開密集談判。

韓聯社報導，白宮副幕僚長哈金和被稱為北韓金家「大內總管」的國務委員會部長金昌善也於28日抵達新加坡，雙方於昨日會面，商討川金會的議程、場所、禮賓、安全等後勤事宜。一般來說，兩國會先敲定議題、確定會談舉行之後，再開始討論後勤安排，但本次峰會時間緊迫，因此雙方決定同時討論峰會議題和後勤。雙軌磋商順利結束後，峰會日期可望本周內重新確定。

金英哲赴美可能晤蓬佩奧

朝美雙方就峰會內容和形式達成協議後，下一步就是舉行高層級會談，這也意味峰會籌備工作進入最後階段。北韓統戰部長金英哲29日上午10時搭乘高麗航空班機飛抵北京，原本預訂當天下午1時25分轉飛往華盛頓，抵京後又改為30日下午1時飛往紐約。代行外務省北美局長職務的崔康一也與他一起現身首都機場。

飛美前先到北京與陸磋商

外界認為，金英哲曾任人民軍偵察總局局長，負責對韓諜報工作，也非常熟悉無核化和安全問題，此行可能是與美方討論北韓棄核後的相關安全保證。美國國務卿蓬佩奧早前曾2度訪問平壤，他本次回訪，顯示美朝來往日益密切，金英哲也是繼2000年北韓二把手趙明祿將軍訪問柯林頓總統後，赴美層級最高的北韓官員。

川普29日透過推特發文：「我們針對與北韓的會商組成了1個超棒的團隊。峰會相關會議正在進行，接下來還有更多。北韓副委員長金英哲正前往紐約，這是對我的信（指川普24日給北韓領袖金正恩的峰會取消通知）的有力回應，謝謝你！」

有消息人士透露，金英哲抵北京後首先會見大陸官員，隔日再搭機赴美，顯示北韓與美國會談前，仍不忘先與大陸磋商。南韓總統文在寅26日與金正恩二度在板門店會晤，川普與日本首相安倍晉三也同意，在川金會前先舉行「川安會」，希望北韓能「完全且永久撤除核武、生化武器及彈道飛彈計畫」。

(中國時報)