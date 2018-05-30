傳金將赴青島 會晤習與普丁

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中國時報
／綜合報導

大陸將在青島舉辦上海合作組織領導人峰會。有消息傳出，大陸領導人習近平可能邀請金正恩與會，除了習金3會外，俄羅斯總統普丁也將首次和金正恩會晤。一般相信，若傳聞成真，則上合組織可能為北韓的安全提供集體保護，另外也為北韓在國際的孤立解套，為預定6月12日在新加坡舉行的川金會提供實質的支撐。

大陸外交部28日舉行記者會，外交部長王毅在會中宣布，上合組織成員國元首理事會第18次會議將於6月9至10日在青島舉行，大陸國家主席習近平將與其他7個成員國、4個觀察員國領導人、有關國際組織及機構負責人共同與會。

上海合作組織峰會將聚集各國元首。目前，大連、青島都加強保安，大陸人權民運中心引述消息人士指金正恩專列已經到訪過大連，相信金正恩從北韓到青島，也會十分方便，推測金正恩會三度到訪大陸。

王毅說，青島峰會是上合組織擴大成員國規模後召開的首次峰會，也是今年中國大陸第2場重大主場外交活動。屆時，習近平將和與會成員國領導人共同簽署並發表「青島宣言」，批准逾10份安全、經濟、人文等領域合作文件。

王毅說，青島宣言將全面總結上合組織成立17年來發展經驗，繼續弘揚互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的「上海精神」。

(中國時報)

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