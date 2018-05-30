情殺直播主 渣男改口不小心

2018年05月30日 04:10 中國時報 胡欣男 、 陳志賢 、 王己由 ／台北報導 ／台北報導

邱女在17直播平台兼差直播主，與粉絲互動經營人氣，分享許多美照。（摘自17APP）

男子廖晏霆自稱不滿在17直播工作的邱姓女友到酒店上班，賺錢不孝敬父母，竟去牛郎店揮霍，他為挽回女友，還曾到牛郎店工作，為女友付出甚多，才打算共赴黃泉。不過，廖後來改口稱純粹是想要女友傾聽他最後話語，拉扯中，不小心刺中女友，檢方昨訊後將他聲押獲准。

美女開朗活潑 粉絲破萬

遇害邱女身高170公分，面容姣好，除在酒店工作，並在「17」直播兼差直播主經營人氣，粉絲有約1萬6000人。17直播聲明對此事件感到震驚和悲痛，指邱女開朗、活潑的一面，曾為許多粉絲帶來正向力量，她的熱情與精神將延續社會中仍有的美好!

27歲廖晏霆自稱在網拍潮鞋為生，他和邱女是高中同學，兩人3年前交往，因不滿邱至知名便服酒店上班，今年2月分手。廖搬出在中山北路的公寓大廈住處後，仍苦苦糾纏，邱女曾向親友、姊妹淘訴苦，直言廖是恐怖情人。

廖見復和不成，買了水果刀、童軍繩和小瓶威士忌，前晚闖入邱女公寓，躲樓梯間喝酒壯膽，準備行凶。晚間約7時，見邱女出門，衝上前堵人，邱嚇得叫救命，住同層公寓的閨蜜聽聞呼救聲，兩度報案稱：「那人拿刀要砍我朋友，快來救人！」

警方趕抵逮捕廖男，邱女已死亡，警方搜出空酒瓶、童軍繩和1張遺書。廖聲稱，殺女友後計畫殉情，遺書內容則描述感情波折，「平凡感情，以為遇到寄託，認真付出，沒想到老天捉弄。」他更指女友被幾名閨蜜帶壞，「做鬼也不會放過這些閨蜜。」

廖說，本以為能改變一切，也去當牛郎，後認清事實：「感情回不去了。」他交代後事，要妹妹照顧好父母。但廖昨酒醒接受偵訊，辯稱兩人先拉扯衝突，「不小心」刺死女友。

雙親跪求公道 凶嫌收押

檢警相驗，邱女4處刀傷，背部2刀刺進內臟致命，左手臂、右手指各1刀，脖子則有大片淤清，研判廖曾勒脖壓制邱女，手段凶殘。死者父母更當場向檢察官下跪，盼伸張正義。

據了解，廖曾多次打電話給邱女父母，告知他們女兒在酒店上班，以及兩人吵架細節，父母勸邱女分手。邱女堂姐則在臉書爆料，批廖是「渣男」，不僅有暴力傾向，賴在邱女住處不走，還曾叫應召女到該處性交易。原本下個月要和邱女一起出國，竟枉死殞命。

警方依殺人罪將廖移送法辦，檢方聲押，法院認為廖雖否認殺人，但其攜刀前往被害人住處非臨時起意，而是對被害人具強烈攻擊意圖，有致被害人於死的意思，加上廖無房產等，認有逃亡之虞，裁准收押但不禁見。

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(中國時報)