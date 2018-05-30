女兒遇惡魔 黃父稱有2人暗助

檢警偵辦板橋分屍案，發現大樓監視器拍到朱男的父母22日上午到兒子住處清理家務，離去時帶走1只大行李箱，進一步釐清他們是否知情。（王揚傑翻攝）

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中國時報
吳岳修、／新北報導

板橋分屍案疑點重重！檢警29日解剖遭分屍的黃姓女子遺體，初步推斷死因是頭部遭鈍器重擊，死亡時間為21日，但檢警調閱監視器發現，翌日上午朱男父母從桃園北上協助兒子清理住家，浴廁也刻意換新浴簾，並帶走1只大行李箱，朱的父母雖向警方極力否認知情，但仍有諸多疑點有待釐清。

警方指出，目前行凶及肢解遺體的凶器未被找到，屋內的開山刀刃鋒平整，不似用於行凶，且命案現場明顯被清潔滅證，朱男應無法獨力在短時間內完成，懷疑有人協助。黃父也公開指稱，女兒碰上的是個「惡魔」，加上有兩人暗中幫助「惡魔」，才讓偵辦方向與速度緩慢，似乎意有所指。

檢警指出，黃女被尋獲遺體有16塊，尚少了1截大腿，被剃的長髮及衣物沒找到，而解剖發現，黃女左前額有50元硬幣大小凹陷，疑遭類似榔頭的鈍器重擊，導致頭骨碎裂，且黃女右手有鈍器敲擊的抵禦傷，不排除朱男正面攻擊時，曾舉手阻擋，第2下則正中額頭。

警方指出，朱男22日凌晨埋屍，同日上午朱男父母就出現在其板橋住處，期間卻未發現任何異狀，警方昨到朱男父母住處，查扣被帶回的行李箱及被單、床罩、衣物等證物化驗，由於已被清洗，未驗出血跡反應。

至於命案現場，浴廁被徹底清洗，只在磁磚隙縫間採到些微血跡，浴室噴滿芳香劑，洗手台U型排水管及浴簾也都換新。朱男父母向警方表示，完全不知兒子行凶，偵訊過程，神情自若。

黃母昨泣不連聲地說：「從小我都捨不得打她一下，竟然這樣對她！這麼善良、懂事的小孩，她有大好的前程啊」、「現在變成這個樣子，我怎麼受得了！」黃父則在女兒遺體旁輕聲說：「妹妹，你永遠是爸媽心中最漂亮的！」旁人聽聞黃女父母所言，無不同感哀傷，掩面哭泣。

黃女哥哥說，曾和凶嫌吃過兩次飯，一次是母親節，另一次是5月20日當天，席間相當愉快，但他自責報案太慢，救不回妹妹。

(中國時報)

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