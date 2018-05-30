爭吵失控 男子砍死阿姨

2018年05月30日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市觀音區29日晚間7時許發生逆倫命案。22歲有精神方面病史的范姓男子，疑與家人發生口角，突然持刀砍傷母親、阿姨、伯母3人後逃逸，其中40歲王姓阿姨，因為左胸、左後背的傷勢嚴重，送醫不治，母親及伯母在醫院急救中，目前無生命危險。

警方隨後發動地毯式搜索後，深夜11時30分許，在范家約1.6公里外找到全身赤裸躲在水溝裡的范男。范男起初還打算反抗，員警隨即將他壓制在地，並帶回派出所偵訊，全案由警方漏夜偵辦中。

據鄰居表示，范男目前與母親同住，另有名弟弟擔任保全，住在嘉義，而范有精神方面的疾病，過去長期就醫，但最近疑因沒有定時服藥，家人力勸不聽，導致病情發作，昨晚原本與家人在門口聊天，後發生激烈口角，竟返家拿了1把刀砍殺母親、伯母及阿姨。

桃園市消防局是在昨晚19時48分接獲報案，得知觀音區有人被砍傷，趕抵現場發現66歲范男的母親在右眉、右側脖子、右後背下方有撕裂傷，但意識清楚、生命跡象穩定。

不過，40歲王姓阿姨則左胸、左後背有長達10公分撕裂傷，送醫時已無呼吸心跳，經急救仍不治；至於另名48歲王姓伯母則胸口雙臂多處創傷，意識清楚，生命徵象穩定。

警方初步勘查現場，發現現場血跡斑斑，且一路噴濺到車庫外和大馬路上，研判是被害人遭追砍向鄰居求救所致，由於有2人仍在急救中，警方將待她們傷勢穩定後，再詢問案發經過和釐清行凶動機。

(中國時報)