放生主播女友 吳崢泡吧撩妹

2018年05月30日 04:11 中國時報 顏翊晴／台北報導

擁有「太陽花吳尊」封號的時代力量前發言人吳崢，與「長腿主播」謝家璇感情穩定，年底還將征戰台北市議員，堪稱人生勝利組。然而《周刊王》接獲爆料，指吳崢深夜在酒吧上演「一男撩二女」，其中一名「馬尾妹」還比出引人遐想的「活塞動作」，逗得吳崢笑趴在桌。有趣的是，吳崢一發現有人偷拍立刻快閃，待偷拍者離去後，他又返回酒吧繼續撩妹，前後大約3小時！

對此，吳崢表示，2名女子都是他競選團隊的夥伴，他和謝家璇感情穩定，完全沒問題。

陸客不來，台灣觀光業哀鴻遍野，小英總統大推南向政策之際，也暗中放眼北方的俄羅斯。知情人士透露，有「黨內永遠軍師」之稱的「台日關係協會」會長邱義仁，已暗中布局「全國足球協會」理事長大位，待奪下理事長大位後，計畫趁著今年世足賽期間，與俄羅斯總統普丁搭上線，進一步促成台俄觀光文化交流，替面臨外交危機的小英總統扳回一城。對此，邱義仁的祕書與總統府發言人林鶴明均不予回應。

《時報周刊》報導，「零負評女神」林依晨接受「2018旺旺孝親」活動專訪表示，父母離異後，媽媽為了扛起家計，前後辦了10多張現金卡，不但沒說一句苦，更包容她的任性！《周刊王》本期附贈「小昆凌」鋇鋇跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)