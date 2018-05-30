放生主播女友 吳崢泡吧撩妹

《周刊王》《時報周刊》精采內容

友善列印
中國時報
顏翊晴／台北報導

擁有「太陽花吳尊」封號的時代力量前發言人吳崢，與「長腿主播」謝家璇感情穩定，年底還將征戰台北市議員，堪稱人生勝利組。然而《周刊王》接獲爆料，指吳崢深夜在酒吧上演「一男撩二女」，其中一名「馬尾妹」還比出引人遐想的「活塞動作」，逗得吳崢笑趴在桌。有趣的是，吳崢一發現有人偷拍立刻快閃，待偷拍者離去後，他又返回酒吧繼續撩妹，前後大約3小時！

對此，吳崢表示，2名女子都是他競選團隊的夥伴，他和謝家璇感情穩定，完全沒問題。

陸客不來，台灣觀光業哀鴻遍野，小英總統大推南向政策之際，也暗中放眼北方的俄羅斯。知情人士透露，有「黨內永遠軍師」之稱的「台日關係協會」會長邱義仁，已暗中布局「全國足球協會」理事長大位，待奪下理事長大位後，計畫趁著今年世足賽期間，與俄羅斯總統普丁搭上線，進一步促成台俄觀光文化交流，替面臨外交危機的小英總統扳回一城。對此，邱義仁的祕書與總統府發言人林鶴明均不予回應。

《時報周刊》報導，「零負評女神」林依晨接受「2018旺旺孝親」活動專訪表示，父母離異後，媽媽為了扛起家計，前後辦了10多張現金卡，不但沒說一句苦，更包容她的任性！《周刊王》本期附贈「小昆凌」鋇鋇跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)

二審仍判10年 土豪哥呆住了

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。