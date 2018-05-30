柯綠分手 5月後沒聯絡了

2018年05月30日 01:15 中國時報 張潼 、 陳燕珩 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

民進黨選對會建議徵召立委姚文智參選台北市長，立委姚文智29日出現在立法院議場時滿臉笑容。（姚志平攝）

民進黨選對會決議徵召立委姚文智參選台北市長，北市議員陳彥伯29日市政總質詢時就質疑，民進黨跟柯文哲都講好了，不推強棒賴清德、陳菊，就是方便之後上演「棄姚保柯」；不過，台北市長柯文哲澄清，跟他們（民進黨）從5月1日之後再也沒聯絡了。

陳彥伯出示一張統計表，指民進黨歷屆台北市長候選人平均得票率約42.03％，柯文哲上次拿到57％，姚文智再怎麼不行、條件再怎麼差，算他拿到20％選票就好，「你57％被拿走20％，就上不了了！」 因此陳推測，柯文哲想要勝選唯一的機會就是姚文智被棄保，而民進黨之所以推黨內地位、條件較弱的姚，就是與柯講好方便日後操作。

組白派？沒預設立場

柯文哲否認，「沒有啦、還好啦」，反正就盡力做嘛，還是一樣每天7點準時出門、7點半上班；他還說，自從5月1日與民進黨選對會人士在文山區碰面之後，雙方就沒有聯絡了。

既然與民進黨分手未再聯絡，民進黨議員顏若芳、陳慈慧也問柯，會不會變成「恐怖情人」，跟民進黨對抗到底，或是否考慮組「白派」，拉攏第三勢力與小黨？尤其《美麗島電子報》最新民調提到，有26.7％民眾支持他組黨。對此，柯文哲先是笑說，夫妻離婚還是可以做生意，他本身沒有預設立場，「是民進黨不敢靠過來」。

柯文哲又說，「但有另外將近5成不支持啊！」至於與新黨等其他小黨結盟，他無奈說，每天都討論這個，覺得很煩，不要一直問他，而且第三勢力太複雜了，個別合作還可以，像他跟新黨議員陳彥伯、潘懷宗都很好，但跟整個新黨合作又是另一回事，政治立場差太多，也很難合作。

妻嗆告電視台 還在討論

針對先前柯文哲妻子陳佩琪揚言要告政論節目，柯文哲昨天則表示，還沒跟妻子討論完，但長期以來有很多媒體報導不實，讓他們很困擾，若不講話、不回應，講到最後就變真的，若要回應，每台政論節目都信口開河慣了，也很難處理。而陳佩琪昨天出席伊甸基金會「愛孩童幸福節」活動，則一改先前正面迎戰氣勢，噤聲快閃。

(中國時報)