蘇自豪任內弊案少 遭打臉

國民黨新北市長候選人侯友宜，29日前往三重區與里長進行座談，並在會中表明，自己參與選舉絕對不會買票。（曾百村翻攝）

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中國時報
／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌日前表示，擔任台北縣長任內沒有1、2級主管遭到起訴，影射新北市府弊案多；對此，新北市府出示數據指出「蘇任內涉貪移送299人、判刑72人；朱上任至今涉貪移送124人、判刑41人」；侯友宜競選總部更批評，蘇擔任行政院長期間，交通部長郭瑤琪、內政部政務次長顏萬進都因收賄遭判刑，「有嘴說別人、卻沒嘴說自己！」

蘇部屬遭判刑多近倍

蘇貞昌日前表示，自己相當清廉才能做屬下的榜樣，並稱自己在台北縣長任內，沒有1、2級主管遭到起訴，反觀近年來新北市府皆有重要主管涉貪，藉此影射市府弊案不少。

侯友宜29日前往三重護山宮向護國尊王參拜，並與蔡明堂、黃桂蘭、王威元等議員參選人，和西區里長舉行基層座談。里長反映停車場、衛生下水道、監視器不足，侯友宜說，三重地區最重要還是要推動老舊住宅都市更新，「讓住家下面就有停車位，比蓋更多停車場還好。」

針對蘇貞昌影射市府弊案，侯友宜說，他在每一個工作職場都有個不變的原則，只要是違法亂紀的事情，一定從嚴追溯，而且不寬貸，會追究一切責任。

蘇院長任內2大弊案

侯友宜辦公室發言人賴冠群也回擊，蘇貞昌在擔任行政院長任內，顏萬進涉及北投纜車弊案，遭判12年8個月徒刑；郭瑤琪也因涉嫌收賄2萬美元，遭判刑8年定讞。這些弊案牽涉的範圍更深更廣，他也呼籲老縣長，千萬不要「有嘴說別人、沒嘴說自己」。

政風處也公布數據指出，1998至2005年間，台北縣政府因貪瀆遭移送299人，起訴60案126人，遭判刑72人；2011年至今，市府因貪瀆遭移送共124人，起訴46案111人，遭判刑41人。用數字來反擊蘇貞昌的批評。

(中國時報)

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