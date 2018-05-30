恐擋地方發展 石虎保育擱置

2018年05月30日 01:15 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣政府在縣務會議通過的石虎保育及除草劑使用自治條例，29日在縣議會提案討論中分別被擱置及退回，審查會認為前案影響地方發展甚鉅，應慎重訂定條文；後案則另涉非農業區權責為環保局，內容應由該局研擬，因此會中分別作出擱置及退回決議，這個結果也備受環保及保育團體關切。

苗栗縣自然生態保育學會認為，可能議員對自治條例內容不夠了解，母法制定後當細節要再討論，學會反指議員也要再教育，相關單位會聚會討論因應。

苗栗縣議會最後1天討論縣府提案，其中有關除草劑使用管理自治條例，農業單位提出的只針對都市計畫內農業區的藥劑使用，作出適當的規範，審查委員會認為，非農業區之外的場域則應該由環保局研擬制定，會中決議將提案退回重新擬訂後再議。

而牽涉到嚴謹的石虎保育自治條例，苗栗縣政府因應各界對降低開發行為對石虎生存環境造成的衝擊釋出善意，盼全力營造友善動物環境，落實棲地保護目標，提出了石虎保育自治條例，縣務會議通過後，審查結果備受矚目。

加強保育觀念更重要

三義鄉籍縣議員韓茂賢透露，審查會有2位綠營、7位藍營縣議員，針對石虎保育條例進行討論時，意外出現全數一致支持擱置的結論，原因是這個自治條例可能嚴重窒礙地方發展，因此凝聚暫時擱置條例的共識。

韓茂賢代表審查會發言指出，石虎最大的天敵是人類，人類可能危害石虎，但相對也可以成為保育石虎最友善的族群，他認為加強人類的保育教育觀念更重要，甚至傳統的巡守隊也加入行列，企業回饋投入施設廊道，避免石虎遭到路殺、被人類獵殺等，都是上上方案。

盼企業回饋 施設廊道

然而，一旦畫定了所謂的淺山保育範圍，哪怕只是30公頃，或許這個面積可能營救1隻石虎免於遭不測的命運，卻相對影響整體的地方發展，偌大的面積，可能開發後可造就3000人的就業機會，孰重孰輕？可能要進一步討論。

(中國時報)