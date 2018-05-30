前後站路拓寬 心鎖橋7月拆

台中市長林佳龍（前排左一）等視察即將拆除的心鎖橋，強調存舊立新象徵著時代的演進。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

台中市豐原火車站將於10月全面啟用，明仁街及東北街為前後站主要道路，惟東北街現有寬度僅6公尺，為避免屆時造成交通瓶頸，將拓寬為12公尺；而保留與否引發爭議的心鎖橋，預計7月一併拆除，將另規畫意象景觀取代心鎖橋的意義與精神。

配合花博 帶來人潮

台中市長林佳龍29日視察東北街拓寬及心鎖橋拆除工程，市議員陳清龍、陳本添、張瀞分及鐵工局代表等均到場關心。林佳龍說，台中鐵路高架化10月要全線通車，豐原火車站在花博開幕前將全面啟用，市府在周邊同步進行交通改善，其中，東北街將從6公尺拓寬為12公尺，同時一併拆除心鎖橋。

林佳龍表示，東北街拓寬後，豐原火車站前後交通順暢，花博期間也會以車站做為轉運及接駁的地方。

鐵路高架化後的底下空間可作為停車場，並重新規畫人行動線，盼從車站一直到花博豐原展區，帶來人潮與錢潮。

心鎖意象 傳承下去

台中市建設局長黃玉霖指出，心鎖橋是豐原在地人心中的歷史回憶，拆除後，將配合「台中市城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫」，將規畫景觀意象取代原心鎖橋的意義與精神，讓心鎖意象傳承下去。

當地居民希望東北街拓寬串聯豐原火車站前後站，讓人潮湧入鄰近廟東商圈，以活絡在地觀光經濟。

建設局表示，東北街拓寬範圍自豐原車站前至明仁街，長約150公尺，寬度由6公尺拓寬為12公尺，總工程費約4375萬元，工期約120天，目前規畫設計已完成，預計6月上網招標，7月施工，並同步拆除橋體。

(中國時報)

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