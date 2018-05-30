舌戰議員 涂醒哲被請出議場

嘉義市長涂醒哲29日接受市議員張榮藏答詢時因頻頻搶話，被請出議場。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉市報導

29日嘉義市議會總質詢，為湖子內區段徵收提早分發土地，市府稅收究竟增加3億？還是6500萬元？嘉義市長涂醒哲和市議員張榮藏舌戰，張榮藏不滿涂醒哲頻頻搶話，要求把涂醒哲趕出議場，涂醒哲離開議事廳，指張榮藏說他說謊是人身攻擊，無益政策辯論。涂醒哲上任至今，昨是第3度被請出議場。

議員言論免責 更應講道理

日前市府主動發新聞稿，指嘉市人均負債112元全台最低，文中提及市府努力拓展地方財源，如湖子內區段徵收提早1年半分發土地，活絡交易市場，去年增加稅收3億元，昨張榮藏指湖子內分發土地稅收只增加6500萬元，哪來的3億元？指涂醒哲欺騙市民，把市民呷夠夠。

涂醒哲原本心平氣和答詢，面對張榮藏指他說謊，也不甘示弱強勢反擊，強調自己講的是事實，沒有欺騙，反指張榮藏雖有言論免責權，但不能人身攻擊，兩人針鋒相對，一度讓張榮藏氣到拍桌，認為涂醒哲占用他的時間，「都給你講就好了？」當場要求主席郭明賓把涂醒哲趕出去。

質疑稅收灌水 不滿涂強辯

郭明賓委婉勸說涂醒哲要尊重議會，表示只是「暫時」將他請出議場，涂醒哲事後解釋，去年整體稅收增加3億元，湖子內土地提早分發增加6500萬元是事實，大家進行政策辯論時，本來就可以根據數據來溝通，「說我說謊話，是人身攻擊，市長和議會之間有需要這樣仇恨對待嗎？」

涂醒哲認為，議員的言論免責權必須尊重，但指責對方說謊已超過政策辯論的範圍，理性問政應講道理，不讓他講，就把人家趕出去，這算政策辯論嗎？恐怕也不是議會政治的作法。

張榮藏強調，市府一再強調善於開源節流，但市府發新聞稿給媒體卻把6500萬元寫成3億元，是欺騙百姓，質詢時涂醒哲又一再強辯，占用他的時間，讓他覺得涂不尊重議會，才會要求主席將他請出議場。

(中國時報)

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