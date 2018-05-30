新聞透視－魚與熊掌不可兼得 生態保育難為

2018年05月30日 01:15 中國時報 陳慶居

工商發展肯定造成相當程度的汙染，經濟開發跟著帶來生態保育的衝突，這些都是魚與熊掌不可兼得的哲學。國內列為保育類的石虎總數約500多隻，苗栗淺山地區估計逾300隻，縣府響應保育團體心聲制定自治條例，但條例遭擱置，顯示這個議題在地方還有討論空間。

苗栗縣政府與各鄉鎮市公所，近年來對保育石虎不遺餘力，甚至有養雞戶知道「偷雞賊」上門，也不忍心撲殺石虎，有公所還製作小心石虎的警告標語，提醒駕駛人，以免一再發生石虎遭「路殺」。通霄也鼓勵民眾種植石虎米，提供友善環境延續石虎命脈。

更受地方關注的是，三義鄉台13線外環道工程已獲中央補助逾40億，但後因涉及石虎保育疑慮，鄉公所放棄這項地方重大建設；另有裕隆驗證車道和三義工業區開發，也同樣受到保育問題牽制。但鄉長徐文達認為，該限制開發或開放建設的地點，應有客觀標準，否則的確會影響地方開發與發展。

生態保育意識高漲，然而要保育生態和瀕危動物，相對就得犧牲一些地方建設和開發案，影響在地人的就業機會和經濟發展，兩者之間要如何取得平衡點？公部門與保育團體需要多點溝通和協調。

誠如自然生態保育學會的觀點，石虎保育自治條例母法通過後，細部要如何去規範開發與禁止開發的範圍，一切都還要仔細評估，畢竟石虎活躍淺山區域的範圍不小，如何做到「兩權相害取其輕」？正是當前最需建立的共識。

(中國時報)