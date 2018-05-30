觀星天堂屏東 登上宇宙星際

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中國時報
／屏東報導

位處國境之南的屏東縣擁有無光害的絕佳觀星條件，成就地方天文教學的特色教育，中央大學鹿林天文台更在太陽系火星及木星間的小行星帶上，將編號第175583號小行星，取名為「Pingtung（屏東）」，成為全台第13個以縣市命名的小行星，順勢讓屏東登上宇宙星際。

屏東縣長潘孟安驕傲的說，縣內普及的天文教育，讓不少國小學童在面對浩瀚星空時，能輕易指出各行星的相對位置與特色；天文不只是教育的一環，更能連結觀光、旅遊，打造屏東成為亞洲一處觀星天堂。

潘孟安強調，2006年發現名為「屏東」的小行星，大小粗估約3至6公里，繞行太陽一圈約5.55年（軌道週期），距離地球約2.8億公里。

曾任屏東縣天文協會理事長的施世治表示，小行星是目前各類天體中唯一能由發現者命名並得到世界公認的天體，當一顆小行星至少4次在回歸中被觀測到，軌道又能非常精確測定時，它就會得到一個永久編號。

一旦小行星取得永久編號，發現者就擁有該小行星的永久命名權，提出的名稱必須經過國際天文學聯合會的小天體命名委員會審查通過並公告後，就可成為該小行星的正式永久名稱，但從發現到命名確認需數年的觀測。

獲悉「屏東」被送上太空，當下潘孟安語帶興奮地表示，雖然屏東小行星距離遙遠，但將是屏東縣日後發展天文教育的重點，或許就像經典名著「小王子」中描述，屏東小行星上有類似像屏東一般的城鎮，及一群快樂生活著的人們。

(中國時報)

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