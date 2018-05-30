大彎宅就地合法 今談回饋機制

2018年05月30日 01:15 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

「大彎北段」違規商業宅問題，北市府分三階段開罰，並提出繳交回饋金參加都更方案，但住戶痛批不合理且條件太高，台北市長柯文哲30日將拜會選區議員，至於是否把罰金併入回饋金計算或放寬就地合法條件？都發局長林洲民不願透露，僅強調還在討論中。

北市中山區大直明水路、敬業一路一帶「大彎北段」，北市府去年3月以稅籍資料清查，發現1678戶違規把商業宅作為住宅使用，去年底寄出首波罰單，6月將寄出第二波罰單共247戶，並同步啟動第三波違規戶現勘清查，預計3個月後開罰。

北市府針對違規戶開罰同時研擬導正辦法，今年3月公布，若所有權人100％同意、整合5000平方公尺土地，並繳交每坪16至18萬元回饋金，引來住戶、議員不滿，甚至號召200人到議會外抗議，並遞交陳情書給柯文哲。

柯文哲認為，大彎北段如何就地合法有討論空間，並非鐵板一塊，同時指派副市長林欽榮舉辦座談會，傾聽各界聲音；林欽榮也認為，回饋金應該有級距機制，重新檢討後初步方案會在議會總質詢結束前出爐。

據悉，市府已經擬定初步方向，市長柯文哲今天將與選區議員便當會交換意見，至於方案內容是否把罰金納入回饋金、降低就地合法門檻？都發局僅強調尚未拍板定案，市長會在市政總質詢期間有明確答覆。

官員私下透露，確實有把罰金問題納入回饋金計算公式內討論，但也擔憂此例一開，後續會衍生一連串相關效應，官員坦言，府內還在討論研究。

(中國時報)