116年淨業院 竹市第32處市定古蹟

2018年05月30日 01:15 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市再添1處市定古蹟！興建於1902年的竹塹龍華派齋堂「淨業院」，28日為新竹市古蹟、歷史建築、聚落及遺址、文化景觀審議委員會審議指定為市定古蹟，將成為新竹市第32處市定古蹟，淨業院為傳統閩式合院，古色古香且保存相當良好。

座落在樹林頭庄境福街的「淨業院」，是竹塹地區龍華派齋堂，由北門鄭崇和孫鄭如蘭於1902年所建，為其元配陳潤念（釋號普慈）修佛的所在，《新竹州要覽》社寺並記載，淨業院原為齋堂，後來改為禪宗派別。

文化局指出，淨業院為傳統閩南合院建築風格，兩進兩護形成口字型，再加左右過水及外護龍，面寬共7開間，前埕外設土埆造圍牆，整體格局完整，第1進中央左右次間為斗砌磚造，凹壽式入口及外護龍山牆使用平英式磚砌法。

左右次間水車堵、墀頭的剪黏、交趾陶裝飾仍然保留，護龍山牆有泥塑懸魚裝飾，左側以書冊、右側以畫軸為題材，使用者保存維護良好。

審議委員認為淨業院建物結合了台灣傳統的齋堂建築、日式與洋式的建築技術，呈現各時代的特色，且其建築的形制、剪黏、泥塑、彩繪、書法、玻璃、木作、石作、磚作、灰作等作法多元多樣，足以表現各時代營造技術流派與特色，並具高度歷史、藝術價值，加上目前台灣「齋堂」所存不多，一致決議將其指定為市定古蹟。

文化局指出，「淨業院」將成為新竹市第32處市定古蹟，加上5處國定古蹟、23處歷史建築，新竹市共計有60處古蹟與歷史建物。

(中國時報)