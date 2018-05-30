搶收荔枝 農業師傅進駐高雄

高雄代理市長許立明（右三）、副市長蔡復進（右二）29日前往大樹區玉荷包荔枝果園視察，許立明試吃直說好甜。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導
大樹玉荷包荔枝盛產，果農直接採果粒，縮短供銷流程。（郭韋綺攝）

今年上半年颱風豪雨減少，高雄大樹玉荷包荔枝盛產，產量較去年增加1倍，為了彌補缺工，農委會招聘120名農業師傅到果園幫搶收荔枝，採果模式也不再連枝帶葉，直接採下果粒送到集貨場分裝，省下50％工錢，也提高2至3成產值。

高市代理市長許立明說，高雄大樹、旗山荔枝栽種面積約2400公頃，5月底進入盛產期，今年荔枝產量恢復以往水準，著果率約6至7成，品質、風味皆佳，每公頃單位產量可達8000公斤。

副市長蔡復進表示，由於荔枝熟成採收期僅10天，採收人力卻嚴重不足，為了搶時間，農委會陸續派遣農業師傅到高雄救援，不只荔枝農搶著預約，六龜蓮霧園、燕巢芭樂園也爭相搶人，現有120人在高雄協助採收，時薪140元。

大樹區果園荔枝主人尤惠璋說，玉荷包產季總是缺工，所幸除有農業技術團支援，目前還推動「好農無限+Line@」人力資源庫，有2600學生透過平台加入，採果模式也做出調整，不再連枝帶葉採收下來重新梳理，而是在果園直接採下一顆顆的果粒，再送到集貨場分級包裝成禮盒水果載到大賣場販售，並開拓日本、新加坡、加拿大通路，打開高端水果外銷市場。

(中國時報)

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