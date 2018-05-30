台北霞海城隍文化節 熱鬧6月天

2018年05月30日 01:15 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

2020年是霞海城隍渡海來台200周年，香火鼎盛的大稻埕霞海城隍廟從今年起就展開「台北霞海城隍文化節」預先暖身，透過整個月的系列活動，如特展、踩街、市集與講座等，帶信眾、市民回顧過去先民渡海的歷程。

1821年有100多位泉州同安村民帶著家鄉霞城的城隍爺，決定渡過黑水溝前往台灣，歷經千辛萬苦在滬尾（淡水）登陸。大稻埕霞海城隍廟說，適逢霞海城隍爺渡海來台將滿200年，自今年開始，就會先準備各式活動，串聯成「台北霞海城隍文化節」。

廟方文宣組長吳孟寰表示，6月3日將在大稻埕舉辦藝術踩街，這是一場以「海」為主題的踩街，包括在地太平國小獅團謝神、台北城市科大海洋音樂舞蹈，讓民眾了解淡水河、海洋與台北的歷史發展息息相關；6月10日下午，城隍水巡所坐的龍舟也會遵循歷史，再次為河面除煞，接著還會「登陸」，在迪化街與延平北路小踩街。

靜態展演部分，6月1日至7月1日整個月，大稻埕30個店家共同舉辦攝影與畫作的展覽，另也有集章闖關，不少店家還自己研發城隍特色商品，加上各式文化講座，遊客只要走一趟迪化街周邊，就能更深入了解此地的吃喝玩樂與文化特色。

台北霞海城隍文化節重頭戲是6月27日（農曆5月14日，霞海城隍生日），當天下午5時會在廟埕廣場舉辦「生日Party」，有旗袍上菜秀、旗袍舞蹈祝壽、國樂團演出，另也有祝壽法會。

(中國時報)