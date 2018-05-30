要求待遇比照國中 桃市擬調國小師鐘點費

2018年05月30日 01:15 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

國小兼任及代課教師全市約有6000人，而鐘點費只有260元，1個月薪資甚至不到22K，市議員萬美玲要求比照國中提高到360元，保障代課老師的權益，此外，老師請假課務自理必自己支付代課老師費用，不過事假超過7天、病假超過3天以上者，由教育局經費支出，要求研議修正事假5天、病假2天以上即可由教育局支付代課費用。

萬美玲表示，國小老師幾乎都不願意接行政工作，特別是繁雜而又需有專業的總務處，更是辛苦，「國小兼任及代課教師鐘點費每節260元，1個月下來代課教師領到的薪水連22K都不到」，強烈要求未來教育部調高國小教師鐘點費時，所增加的4800萬餘元由中央買單。

萬美玲表示，依據教育部現行公立國小兼任及代課教師鐘點費為每節260元，比起國中鐘點費每節360元及高中鐘點費每節400元都低，換算起來，國中每堂課45分、高中每堂課50分，平均每分鐘均為8元，但國小每堂課40分，平均每分鐘僅6.5元，她認為對國小代課教師相當不公平。

「我堅持調高國小教師鐘點費的經費由中央買單」，萬美玲說，考量地方財政困難問題，調高所增加的4821萬餘元不能「中央請客、地方買單」，她建議請教育部補助桃園市提高國小教師鐘點費經費之差額，以減輕桃園市財政負擔。

桃園市長鄭文燦及教育局長高安邦表示，將全力爭取。

(中國時報)