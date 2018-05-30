八里汙水廠爆處理造假

2018年05月30日 01:15 中國時報 葉德正 、 林縉明 ／綜合報導 ／綜合報導

新北市議員何博文29日驚爆，八里汙水廠有8成初沉池刮泥機故障，實際去除率僅4到14％，但廠商設備妥善率卻達96％，質疑北市府與廠商官商勾結，要求檢調介入調查。新北市水利局坦言數據確實有出入，已發文要求北市府改善，目前正爭取前瞻建設經費，更新設備。

八里汙水處理廠去年爆發將未處理汙水排入海遭罰1200萬，新北市議員何博文29日質詢時指出，共32台刮泥機有27台損壞無法使用，台北市政府疑似聯合承包商隱匿事實，甚至造假數據，新北每年編列6億5000萬汙水處理經費，形同「放水流」，籲檢調介入調查。

何博文指出，台北市衛工處2018年3月份月報指八里汙水廠初沉池妥善率有96.8％，但實際上SS（懸浮固體）平均去除率卻僅14.79％，COD（化學需氧量）去除率僅4.5％，BOD（生化需氧量）去除率僅6.16％，數據差很大明顯造假，「台北市政府竟然還讓這樣的報告過關，根本把人民當白痴。」

新北市水利局長古沼格表示，已行文要求台北市府改善，也正爭取前瞻建設計畫，將八里升級為二級汙水廠，並改善獅子頭與新莊汙水抽水站，改善大台北汙水問題。

台北市衛工處副處長陳宏銘表示，八里汙水廠初沉池妥善率數字落差主要是計算方式，若把全區包含備用機組算進去，妥善率為73.4％，並非數字造假。但他也坦言，目前使用中的刮泥機有8台，其餘無刮泥機初沉池功能還是存在，只是除泥效果比較不好。

(中國時報)