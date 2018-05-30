前進虎頭埤 划船賞黃金雨

虎頭埤「阿勃勒生態季」6月2日登場，歡迎感受阿勃勒黃金花海魅力（小圖），活動期間安排遊客進行獨木舟和立式划槳等水域遊憩體驗（大圖）。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

炎夏也是阿勃勒黃花盛開時節，虎頭埤風景區「阿勃勒生態季」6月2日開跑，身為全台最老的水庫，虎頭埤現仍有3成蓄水量，在台南各水庫陷入乾渴時，罕見推廣遊客賞花兼體驗水域活動，活動期間只要姓名任一字與「阿勃勒生態季」同音，憑本人證件即可免費入園。

每年5、6月阿勃勒綻放，虎頭埤繁盛的阿勃勒花海，又稱黃金雨，向來吸引旅客前來賞花，去年配合賞花活動推出只要身穿黃色衣物即可享免費入場，卻上演有民眾穿著黃內褲要求員工檢視惹議，為免困擾，今年改推姓名任一字與「阿勃勒生態季」同音，即可憑證免費入園。

台南市代理市長李孟諺也力推民眾到虎頭埤賞浪漫黃金雨，他說，氣候乾燥少雨，多數地區的阿勃勒紛紛提前開花，但虎頭埤200多棵阿勃勒受到湖水調節，不僅未受乾旱影響，開花時間與往年相同，且園區盛開的阿勃勒襯著湖水景色，在湖畔欣賞成串垂懸黃花，格外心曠神怡。

台南市政府觀光旅遊局長王時思表示，虎頭埤擁有豐富生態也富涵人文歷史背景，最近還推出很消暑的鳳梨橄欖冰，「這裡有陽光有水有冰，歡迎大家來虎頭埤清涼一夏。」

由於台南水情嚴竣，各大水庫都缺水，虎頭埤身因只需供應鄰近灌溉用水，蓄水量仍維持3成，水上活動完全不受乾旱影響，活動期間也找來高雄科技大學海洋休閒管理系引領遊客進行獨木舟和立式划槳等水域遊憩體驗。

(中國時報)

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