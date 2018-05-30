惜物再造 產官推廢布重生

奇美博物館副館長廖婉如手提志工利用廢布製作的咖啡提袋，響應推動「布可回收：舊材新造」計畫，實踐讓廢布重生的理念。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

台灣1年產生近6萬噸舊衣服，平均每分鐘9.9件衣服遭丟棄，逾半數當成垃圾燒毀，造成汙染，台南企業文化藝術基金會連結工研院走進奇美博物館及校園等場域推動「布可回收：舊材新造」計畫，攜手實踐「從布裡來、布裡去」理念，推廣讓廢布重生的循環經濟。

人要衣裝，但服裝產業竟是僅次於石油業的世界第2大汙染產業，「快時尚」更加速惡性循環，由經濟部中小企業處主辦、工研院執行並連結台南企業、和明紡織、宏遠興業及學界、企業代表等40個單位，29日在奇美博物館宣示在生態互利共生理念下，讓布再生。

台南企業文化藝術基金會繼設立「布料銀行」後，使庫存布料免於淪為垃圾，讓年輕設計師可取得好布料、廢布循環再生，今年再推出「布可回收舊材新造」行動專車，首站到奇美博物館，下一站將前往台灣文學館等單位。

奇美博物館副館長廖婉如說，今年年度特展「凝視日常：荷蘭藝術家哈勒曼特」，傳遞惜物精神，參與「布可回收舊材新造」計畫，呼應特展理念，目前志工將回收衣製成可裝咖啡提袋，讓失去生命的舊物重新活起來，再度融入生活。

台南企業文化藝術基金會董事長吳道昌指出，「布可回收舊材新造」行動專車結合和明紡織、宏遠興業以企業庫存布料，由資深員工擔任講師前進虎山實小、奇美博物館等據點，教大人小孩認識布料再生，培養「舊材新造」實作能力。

台南企業文化藝術基金會執行長葉重利說，以往舊衣多送往非洲，但非洲近來不再接受衣物、鞋子捐贈，避免阻礙當地產業發展，龐大舊衣造成環境負擔，企業有責任站出來，鑑於很多民眾不知如何改造、賦予二手衣新生，企業出資源出人，培育讓廢布重生尖兵。

奇美博物館20名志工預計接受5堂課培訓後，將廢布製作成另一個全新產物，包括工作圍裙、提袋及遲緩兒輔助教具等物件，完成後將捐贈伊甸基金會早療機構。

(中國時報)

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