浸水營發現侏羅紀時期原始蛾

浸水營國家步道首次發現侏羅紀晚期就已出現在地球的原始蛾類「小翅蛾」。（姚錫宇提供）

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中國時報
／屏東報導

浸水營國家步道首次發現小翅蛾！林務局屏東林管處委託中山大學生物科學系教授顏聖紘執行「浸水營野生動物重要棲息環境昆蟲多樣性與植群之關係研究計畫」，首次在中央山脈南端發現這種侏羅紀晚期就已出現在地球的原始蛾類，非常難得。

在台灣已知的小翅蛾共8種，由於小翅蛾體型極小，展翅約只有0.6公分，一般人很難察覺其存在，因此相關研究與觀察記錄並不多。

台灣上次有關小翅蛾的完整研究距今已87年，是由日本動物學者一色周知於1931年發表。

小翅蛾是原始蛾類，1億5000萬年前侏羅紀晚期就已出現在地球，至今仍廣泛分布於全球溫帶潮溼森林中，是現生蝶與蛾類最早演化出來的類群。不同一般蝶與蛾使用如彈簧的口器吸食花蜜、溪水等，其成蟲具有發達大顎，能以花粉或孢子為食。

顏聖紘說，浸水營以南便進入恆春半島，屬亞熱帶季風林氣候，因此在浸水營的能夠發現只生存在溼涼氣候的小翅蛾非常難得，同時顯示浸水營的環境品質仍相當良好，沒有受到過多人類行為干擾。

不過浸水營是熱門步道，有時發現部分山友為了自己方便，未經主管單位同意便使用殺草劑除草，造成地表植物死亡，也危害各種生物。

屏東林管處因此呼籲，悠遊山林同時要遵守無痕山林守則，共同守護環境。

(中國時報)

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