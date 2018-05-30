幼兒園增建 恐掀排擠效應

台灣社會少子化越來越嚴重，也衍生出許多幼托問題。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

壯圍鄉長簡文魁29日炮轟宜蘭縣政府教育處，不將爭取到的前瞻經費3000多萬，投入改善現有教室、設施及補充師資，反還另建新教室當作非營利幼兒園，屆時對鄉立幼兒園的排擠效應；縣府教育處解釋說，教育處也希望將鄉立幼兒園轉型為非營利幼兒園將問題一次解決，但中央不允許，縣府又負擔不起龐大的人事費，不得已只能另外成立新的非營利幼兒園。

經費應花刀口上

壯圍鄉因經費有限無法增聘師資，加上少子化趨勢，被迫逐年減少鄉立幼兒園班級數，去年縣政府爭取到前瞻基礎建設計畫3000多萬元經費，竟要在壯圍國小校地另外新建4間教室作為非營利幼兒園。簡文魁批評說，他去年已強力反對，因壯圍鄉立幼兒園現有的校園及教室都夠大，縣府何不將這筆錢直接拿來充實、改善現有的幼兒園設備及師資，反而要將這麼一大筆錢另外新建教室？

入學人數恐不足

簡文魁說，鄉公所考慮到去年有20多名小朋友因為鄉立幼兒園老師不足而無法就讀，今年公所好不容易想辦法增加5位契約進用的師資來解決，一旦縣府新建的非營利幼兒園在2020年開始招生（可招收106人），勢必會造成排擠效應，一旦鄉立幼兒園入學人數不足，今年新聘用的老師又該怎麼辦？教育處的邏輯真讓人想不透。

縣府教育處解釋說，之前也計畫直接將鄉立幼兒園改為非營利幼兒園，但中央不同意，加上縣府財政困難，難以負荷人事費用，只能在兼顧公私立幼兒園的平衡、家長需求及財政負擔等考量下，委託公益法人來經營新的非營利幼兒園。

(中國時報)

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