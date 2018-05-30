八里汙水廠 遭質疑官商勾結

八里汙水處理廠遭新北市議員質疑涉嫌作假。圖為八里汙水處理廠蛋形消化槽。（陳心瑜攝）

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中國時報
／綜合報導

新北市議員何博文29日驚爆八里汙水廠有8成初沉池刮泥機故障，實際去除率僅4到14％，廠商設備妥善率卻高達96% 質疑商官商勾結、數據造假，要求檢調介入調查。新北市水利局坦言數據確實有出入，已發文要求北市府改善，目前正爭取前瞻建設經費，更新設備。

新北議員嗆 把人當白痴

八里汙水處理廠去年爆發將未處理汙水排入海遭罰1200萬，新北市議員何博文29日質詢時指出，共32台刮泥機有27台損壞無法使用，台北市政府疑似聯合承包商隱匿事實，甚至造假數據，新北每年編列6億5千萬汙水處理經費，因機組故障形同「放水流」，籲檢調介入調查。

何博文指出，台北市衛工處2018年3月份月報指八里汙水廠初沉池妥善率有96.8％，但實際上SS（懸浮固體）平均去除率卻僅14.79％，COD（化學需氧量）去除率僅4.5％，BOD（生化需氧量）去除率僅6.16％，數據差很大明顯造假，「台北市政府竟然還讓這樣的報告過關，根本把人民當白痴。」

北市府澄清 計算問題

何博文說，北市衛工處代管的新莊抽水站，也早就出包連連，4台抽水機去年12月就已經發現其中3台故障，馬上又到了梅雨季，只要抽水機組無法運作，板橋、中永和、新店等區若遇到淹水，就容易發生汙水倒灌情形。

新北市水利局長古沼格表示，每月與八里汙水廠開會，資料機組妥善率皆達8成以上，但去年大雨期間發現汙水人孔蓋氣衝嚴重，派員到場才發現廠商實際妥善率與提供資料落差大，除行文要求台北市府改善，也爭取前瞻建設計畫，將八里升級為二級汙水廠，並改善獅子頭與新莊汙水抽水站，改善大台北汙水問題。

台北市衛工處副處長陳宏銘表示，八里汙水廠初沉池妥善率數字落差主要是計算方式，若把全區包含備用機組算進去，妥善率為73.4％，並非數字造假。但他坦言，目前使用中的刮泥機有8台，其餘無刮泥機初沉池功能還是存在，只是除泥效果較不好。

(中國時報)

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