桃園客運涉詐領補助 遭搜索

2018年05月30日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

成立逾百年的老字號桃園客運，涉嫌和車商串通，購入低底盤公車，低價、高報，藉此向交通部公路總局詐領每輛最高331萬元的補助款，桃檢29日指揮調查官搜索、帶回董事長吳運豐等核心幹部和車商等12名被告，依《刑法》詐欺、偽造文書和《商業會計法》不實憑證等罪嫌漏夜偵辦。

昨適逢桃園客運召開董事會，董事長吳運豐一見到媒體就說：「我今天卸任了！」直說已改選出新任董事長，強調並不清楚檢調來的原因，但對公司有信心，「我們公司都規規矩矩的！」會全力配合檢調調查。

補助業者換低底盤車款

政府近年力推低底盤無障礙公車，但售價較高，每輛車價約450萬至500萬之間，為鼓勵業者淘汰舊車、添購新車，祭出豐厚補助辦法，以桃園為例，車輛汰舊換新每輛可獲得最高223.6萬元的補助、新闢路線新購車輛每輛最高331.4萬元，但業者必須自籌至少25％，其他75％由交通部補助。

2016年涉詐領逾千萬

桃園客運涉嫌與台北一間車商串通，低價購入低底盤公車，再虛報高價，藉此向交通部申請更高額的無障礙補助，光2016年度涉案車輛近90部、詐領金額就超過千萬。

桃園地檢署檢察官呂象吾指揮台北市調處、北機組，兵分多路，搜索桃園客運總部及位於台北的車商，帶回交易明細、購車契約等相關文件，約談董事長吳運豐、副董、前任常務監察、總經理、總務部經理、業務部經理等核心幹部，以及車商負責人和業務代表等12名被告，以及證人近10人，全案依詐欺、偽造文書、不實憑證等罪嫌漏夜偵辦中，並擴大清查其他年度是否有詐領補助款情況。

(中國時報)