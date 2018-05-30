彰化民生國小 走廊溜進沙坑

彰化市的民生國小29日歡喜迎接「鳳凰樹下的遊樂天地」，是全彰化縣也是中部第一座校園創意遊戲場。有沙坑和樹下的座位，繽紛又亮麗。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導

中部第1座校園創意遊戲場29日在彰化市民生國小啟用，由師生自行討論規畫，鳳凰樹下有沙坑、座位，還有2處滑梯能直接從1樓走廊溜進沙坑。彰化縣長魏明谷表示，希望孩子們都能擁有獨一無二的美好童年。

全校師生集思廣益

揮別罐頭遊具！衛福部去年初通過實施《全台兒童遊戲場設施安全管理規範》，彰化縣社會處委外體檢全縣公私立439處兒童遊戲場，竟只有1處合格；教育處前年起即編列經費改善校園內遊具，首座完成的示範場「鳳凰樹下的遊樂天地」，啟用典禮全程由民生學童主持、招待和表演。

校長洪榮炎說，遊戲場由全校小朋友共同集思廣益，每項設置的遊樂器材皆以問卷方式讓孩子們選擇、決定，從校內鳳凰木開始發想，將鳳凰木樹穴座椅打開、加入沙坑，還有安全地墊、軟墊等鋪面。傳統大象溜滑梯重新以印象派藝術家蒙德里安的色塊彩繪，保留校友們的兒時回憶，也讓校園更亮麗。

推動校園探索精神

魏明谷表示，縣府積極推動校園設置創意遊戲場，今年總計補助1060萬元，包含民生、信義國中小、文德、中山，還有田中鎮的內安和新民等6校，都將在9月陸續完成；明年也編列1200萬元，盼讓更多學童在安全、具有個別學校特色的遊戲場中，啟發創意和探索的精神。

教育處長鄧進權指出，很多家長反應學校的遊具全都長一樣，彰化縣率先打造校園創意兒童遊戲場，新學年後，將成為除北、高市外，全台擁有最多創意校園遊戲場的縣市。

(中國時報)

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