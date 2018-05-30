MBT預定地 雲縣評估9鄉鎮

雲林縣多個鄉鎮垃圾掩埋場爆量，縣府推動以MBT模式處理垃圾並評估場址。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣環保局29日向縣議會進行「垃圾機械式生物處理系統」（MBT）專案報告，多數議員表示不反對或支持，但也不約而同關切場址設哪？環保局代理局長張喬維未鬆口，表示有垃圾暫置問題的9鄉鎮都在評估中。

分類處理 可製再生燃料

張喬維指出，生活垃圾或一般事業廢棄物經由MBT廠分類分選、生物處理、乾燥等程序後，可產製均質再生燃料，雲林縣將是全國第一個設置MBT的縣市，最快於2020年建置完成，將以BOT方式辦理，估計可處理每年8萬5000噸生活垃圾。

張喬維表示，台中已有2家使用衍生性可燃物的廠商，縣內也在協商汽電共生廠、鍋爐廠使用。

張喬維說，目前將以MT（機械處理）為過渡期，第1階段設置在虎尾掩埋場，日處理100公噸垃圾，有垃圾堆置的西螺、斗南、斗六優先再設2至3場。

垃圾爆量鄉鎮 可能中選　議員蔡孟真、陳俊隆、蕭澤梧不約而同關切MBT廠址預定地，外傳將設在斗六工業區，張喬維表示尚未決定，包括土庫、莿桐、褒忠、東勢、崙背、二崙、四湖、斗六等有垃圾暫存壓力的鄉鎮市都在評估中。

議員們提醒，MBT是不是萬靈丹日後即知，雲林搶做第1名希望不會最先死，期盼它不是林內焚化爐第2。縣長李進勇表示他會把關，不希望日後雲林人「想到垃圾就罵我李進勇」。

議員關切目前底渣回運數量及堆置地點，張喬維答詢說，以前回運的底渣暫置在「2個倉庫」，今年未再回運，暫以記帳方式欠著。

(中國時報)

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