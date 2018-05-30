全國首例 高市公共鐵馬保險

2018年05月30日 01:15 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

全國第一張公共腳踏車保險在高雄，6月1日起生效。高市環保局為騎乘者投保傷殘險，若發生事故身亡或重大傷殘最高理賠100萬元，住院每天1000元、最多90天，租賃者安全獲得保障。

不過，租賃者在租車時必須有詳細的個人資料，依相關保險法規，傷害險採取實名制投保，因此民眾在公共腳踏車系統登錄的姓名、身分證字號、出生年月日必須正確無誤，否則一旦不幸發生意外，傷者資料與租賃者登錄的資料若不相符，將無法獲得理賠。

例如父母使用自己登錄的票證借車給小孩使用，若小孩受傷，因租賃者資料與傷者不同，將無法申請理賠。

保險死亡給付對象，被保險人滿15歲之日起發生效力，即滿15足歲的租賃者才能享有死亡給付的保障。

投保採實名制

環保局建議，騎乘公共腳踏車民眾，將常用票證登錄於公共腳踏車資訊網，已登錄記名的民眾也可以連結公共腳踏車資訊網會員專區確認資料正確，保障自身權益。

死亡給付須滿15歲

環保局長蔡孟裕表示，公共腳踏車騎乘速度不快，造成第三人傷害的機率低，反倒是使用者可能與汽機車發生交通事故、騎乘時不慎摔車而受傷，保險是為保障民眾的騎乘安全。

民眾如有租賃者傷害險的相關問題，可以撥打免付費專線0800-255995，或公共腳踏車資訊網查詢。

(中國時報)