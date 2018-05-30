CSI體驗營 培育小小偵探

新北市暑期育樂營29日陸續開放報名，新北市歡迎學子報名，過個充實暑假。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

推出即秒殺的新北市暑期育樂營29日陸續開放報名，今年市府加碼推出超過1000梯次，提供3萬人次參加機會，從基本體育、藝文課程到手作機器人DIY，警察局更推出「CSI偵探體驗營」，還有超夯的夜宿博物館活動，要讓小朋友度過充實快樂暑假。

新北市教育局29日舉行育樂營報名開跑記者會，頂埔國小帶來異國風情手鼓表演，副市長呂衛青也與智光商工學生調製多彩漸層的飲料，希望吸引學子來新北瘋暑假。

呂衛青表示，新北市整合各局處資源，為學子規畫一系列暑假育樂營活動，特別建置「新北市中小學寒暑期育樂營網站」協助家長解決尋求營隊資源的困擾。

教育局表示，本次推出營隊許多具特色營隊，如「Fun coding」營隊，將指導學生透過簡易程式可讓機器人執行有趣任務；「職業試探育樂營」依學校特色專長辦理各項職業試探育樂營活動，提供全程免費的「動手做」體驗課程。

警察局CSI偵探體驗營包含指紋、DNA、槍彈、微物、痕跡、測謊及防身術教學等單元課程；消防局則14個場次暑期兒童消防夏令營；環保局也有為學童將推出一系列清潔隊員體驗、數碼世界及資收物DIY等體驗活動。

新北文化局同樣推出許多藝文營隊，從7月一路到8月，包含劇場、電影、手作DIY，其中最受親子歡迎的夜宿文化館舍系列活動也將陸續開放報名持續辦理，讓學童體驗與古蹟、博物館及圖書館相伴入眠。

家庭教育中心也推出「祖孫動健康，幸福好時光」，是唯一「祖孫限定」的暑期營隊。相訊息詳洽「新北市中小學寒暑期育樂營」專屬網站。

(中國時報)

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