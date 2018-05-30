高雄長庚快閃 為癌友打氣

高雄長庚各職類員工揮舞手機閃光燈，為癌症病患及家屬打氣、點亮抗癌路。（李義攝）

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中國時報
／高雄報導

抗癌路上愛相隨！高雄長庚醫護人員耗時數月，透過臉書、LINE私下籌畫「一閃一閃真大心」快閃活動，29日下午293名跨職類員工輪番上陣，勁歌熱舞，並同時打開手機閃光燈，藉閃爍燈光為癌症病患及家屬打氣。

主辦人、癌症資源中心醫師羅盛典說，這可能是全球醫療機構首次為癌症病友策畫的大規模快閃活動，事前藉由臉書、LINE及多場分組練習，參與的醫師、護理師、社工、營養師、行政人員、社工、志工、技術人員，犧牲深夜、假日來醫院練習走位。

《月亮代表我的心》為活動揭開序幕後，大家陸續拍手出場，合唱《癡情玫瑰花》、《我的未來不是夢》等組曲，最後高呼口號「醫病攜手、癌症遠走」、「Treatment for all」。

快閃活動事前保密，未完整彩排，參加者僅彼此互傳影片掌握練習進度，整形外科護理長戴雪玲說：「雖然實際上場時有人同手同腳、失控走音，但反而更能展現醫護人員的誠意，真的很棒！」

高雄長庚副院長藍國忠表示，癌症占據國人十大死因，這次呼應國際抗癌聯盟2018年口號「treatment for all」，全院自發參與快閃活動，展現快樂關懷；並預告6月2日有「醫同跨越‧讓愛飛翔」跨院區癌友歌唱比賽，希望透過快樂、希望氣氛表達對癌友及家屬的支持。

(中國時報)

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