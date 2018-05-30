青年創業 最高可貸600萬

2018年05月30日 01:16 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市政府為扶植中小企業發展，鼓勵基隆青年返鄉創業，29日在市務會議通過「基隆市中小企業圓夢貸款實施要點」，提供符合條件的中小企業申請50萬、500萬、600萬等不同額度的圓夢貸款，總共1億元的圓夢貸款，讓正在創業初期或準備轉型的企業主，能夠在資金無虞的情況下勇敢追夢。

市長林右昌指出，基隆約有1萬8千多家中小企業，是基隆經濟發展的重要力量，但業者在創業初期或企業轉型時，往往面臨資金、擔保品不足致貸款不易，創業前2、3年更是要冒最大風險，為協助中小企業，因此推出圓夢貸款要點。

市府表示，為擔保品不足的中小企業提供貸款信用保證，市府撥付信保基金300萬元，信保基金提供相對資金700萬元，合計1000萬元，成立信用保證基金辦理本貸款履行信用保證責任所需的支出，將可提供基隆市業者信用保證融資總金額1億元整。

林右昌表示，市府這3年多以來一直透過各項活動或政策協助新創年輕人，透過1億元的信保額度，相信會讓正要萌發的產業，得到很大的支持能量。

市府指出，圓夢貸款期限最長以7年為限，貸款利率按中華郵政2年期定期儲金機動利率加年息1.45％機動計息；此貸款專案最快將於6月底受理申請，有需求的業者請注意市府產業發展處網頁公告、踴躍申請，共同活絡基隆市產業競爭力。

(中國時報)