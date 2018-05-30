共融性遊具正夯 管理挨批多頭馬車

2018年05月30日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市近年大力推動共融性遊具，但新北市議會民進黨團29日質詢指出，市府對遊具管理各局處多頭馬車，不少共融遊具對身障孩子根本不友善，甚至沒有驗收，更沒有標準，市府應積極管理；新北市長朱立倫指出，特色遊具不能用共融性標準檢驗，會納入參考身障團體的意見。

新北市議會民進黨團總召李坤城與議員林銘仁、周雅玲、鍾宏仁、廖筱清、鄭宇恩、何博文29日針對共融性遊具與公園質詢新北市長朱立倫。李坤城指出，兒童遊具應有安全管理規範，雖「公共兒童遊戲場設備」有國家安全標準，卻無強制性，也無罰則，新北市各局處檢驗標準仍是依（CNS12642）、（CNS12643），未來希望市府能夠訂立更貼近兒童安全嚴謹規範。

鄭宇恩更指出，目前啟用13座號稱「共融性」的公園，但包括大台北都會公園，到泰山、新店、樹林與鶯歌的鳳祥、鳳福公園，都是沒有完成驗收就啟用，安全打上大問號。

朱立倫說，共融意思就是非單一，大家都可以參與，公園裡有些是特色性遊具，若用共融性遊具的標準去檢測特色性遊具，自然不符合標準，會將身障團體意見意見供相關單位參考，作為未來施作考量。市府將整合各地遊具管理，也會優先於附設特教班小學設置共融性遊具，做好管理規範，讓兒童玩得開心又安全。

(中國時報)