國民黨竹市議員 提名13老將7新兵

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中國時報
／竹市報導

國民黨新竹市黨部29日完成市議員提名與徵召作業，公布20位參選人名單，包括13位爭取連任的現任議員以及7位新人，僅有香山區的賀玉燕因個人生涯規畫不再參選，黨部主委呂學樟表示，此名單是依據各區狀況適才提名，誓言要達成革新團結，重返執政的目標。

呂學樟表示，20位被提名者都是最優秀的黨內菁英，不管是老幹還是新枝都爭取為民服務，希望選民能大力支持，讓他們有表現的機會。

他說，現任13位尋求連任者是優先提名人選，另7位新人則依各區建議名額提名規畫，包括東區現任鍾淑英、張祖琰、段孝芳、鄭正鈐、李國璋，新人黃文政、陳錫文、嚴翊琦；南區現任徐信芳、新人何佳樺爭取婦女保障名額。

西區陳治雄；北區現任吳青山、蕭志潔、顏政德，新人塗夢龍；香山區現任鄭成光、林耕仁、提名新人陳慶齡、徵召新人王寶文；平地原住民現任林慈愛。

呂學樟指出，國民黨這次競選的主軸就是革新團結，重返執政，此次提名的都是最優質的人選，另，早在2月就已確定的市長提名人許明財也到場共同營造勝選氣氛，誓言市長要拿回寶座，議員席次則要過半。

此外，里長部分則將在6月5日展開領表登記作業，各級參選人都將會於6月底確定，之後全員即將開始投入選戰。

(中國時報)

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