民代批政府 要農民吃土嗎

嘉義縣議員何子凡在臉書PO文炮轟中央政府，放任農產品價崩，怒斥「這政府要農民吃土嗎？」（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／綜合報導

泛綠嘉義縣議員何子凡在臉書PO文指執政者只關心選舉，任憑各項農產價崩，C級香蕉每公斤收購價剩1元，C級鳳梨一台斤剩2元，基層農民哀鴻遍野，卻看不到有擔當的農業官員，看不到主動發聲的農業縣中央民意代表，這樣下去是要滅農、亡農？「這政府要農民吃土嗎？」

何子凡在臉書上PO文，指28日產地台蕉每公斤收購價格，Ａ級6元，Ｂ級3元，Ｃ級1元，鳳梨每台斤收購價，Ａ級6元，Ｂ級4元，Ｃ級2元，怒批執政者忘了這半年來各種蔬菜、水果盛產價崩，基層農民哀鴻遍野，只醉心在權力的爭逐，早已忘記當初是靠著農民、勞工等基層選票起家，任憑農產價崩，是要農民吃土嗎？

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，香蕉是較特別農產品，採收後不能直接食用，還要催熟才能批發；目前香蕉產地價格最高每公斤6元，是夏季常見價位。而批發價10多元是因青蕉需分級及冷藏催熟，費用每公斤8至10元，批發價是反映成本。

農糧署表示，鳳梨由於外銷量增加，產地價格已由每公斤10元上揚至15元，香蕉每公斤跌至1元，但那是採收後未催熟的價格。

蘇茂祥說，產地的青香蕉品質概分2至3級，其中合格品占比至少8成以上，次級品所占比例低。農糧署早於5月中旬即函請地方政府公告加工，以減少次級品上市干擾價格。

(中國時報)

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