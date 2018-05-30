黏土展巧思 重現傳統辦桌文化

2018年05月30日 01:16 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

耗時1年多完成的碩士論文，屏東大學視覺藝術學系研究生楊雅潔以探討台灣傳統辦桌文化與體驗為題，透過食物模型與空間裝置的結合，深入台灣辦桌文化精髓，13道傳統桌菜一上桌，搭配台味十足的背景音樂及帳篷，彷彿自己就是座上賓。

楊雅潔表示，從小個性內向，常記得外婆多次牽著她的手，一起參與辦桌活動，入座後看著外婆不斷挾菜到她碗裡，關愛之情溢於言表，「這一幕是對台灣辦桌最深刻的印象」；日前前往日本旅遊，看到店家展出一道道令人垂涎欲滴的食物模型，讓她立即聯想論文題目。

楊雅潔透過藝術創作手法，企圖重現傳統辦桌文化，正巧指導教授朱素貞的父親正是一名總鋪師，對於傳統辦桌文化有著濃厚特殊情感；朱素貞說，在辦桌文化式微的年代，透過文創，可望用另一種形式讓風華再現。

指著桌上的紅蟳米糕，楊雅潔說，一粒粒油飯都是用黏土搓出來的，螃蟹的腳及螯每個關節都很耗時，難度最高的是石斑魚魚鱗，都是透過照片360度觀察才能一一呈現；為此去年一整年參與超過10場喜宴，最後才選定13道南部常見的辦桌菜。

每完成一道菜，楊雅潔就將圖片放上社群軟體分享，引發不少網友共鳴；她說，未來希望朝食物模型師邁進，期盼呈現更多食物的美好。

(中國時報)