爬七彩湖落單 山友失聯2天脫困

2018年05月30日 01:16 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

七彩湖驚傳山難！台中1名30歲蔡姓女山友與網友在LINE群組上相約攀登七彩湖，蔡女疑因腳程較慢脫隊，前日下午遲遲未至情人吊橋會合，眾人沿途返回林道尋找未果，29日下山對外求救，警消組成搜救隊已搭機入山，所幸在晚間蔡女已自行脫困下山。

海拔2980公尺的七彩湖，位於花蓮與南投交界處，為台灣海拔最高的湖泊，蔡女一行人26日與新竹等地的許姓山友，共計3男2女，未申請入山就逕自從花蓮萬榮林道入山，28日從七彩湖返程，眾人約定下午2時在林道終點的情人吊橋會合。

根據山友指出，蔡女因與其他四人都不相識，稱會從後面跟上隊伍，但過了約定時間都不見蔡的人影，眾人急忙返回林道卻遍尋不到蔡女，眾人昨日中午下山求援，消防局立即派遣3名警消、2名熟悉地形的巡山員及許姓山友搭乘直昇機入山搜尋。

花蓮縣消防局二大隊副隊長張崇濱表示，山區道路變化多端，研判蔡女可能不慎在山上迷途，由於萬榮林道林相豐富、水源充足，加上蔡女身上應該還有些裝備與預備糧食，搜救隊已在下午4時搭機抵達山區，爭取黃金72小時搶救時效。

所幸搜救行動在晚間7點前傳出好消息，有民眾在萬榮林道發現蔡女蹤影，陪同她對外傳訊報平安，消防局指出，山區道路潛藏許多不可預知風險，針對該隊伍未依規定向相關單位申請入山，依縣內登山自治條例，將可處1萬元至5萬元以下罰鍰。

(中國時報)