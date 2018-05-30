歐洲跨境詐騙 首波起訴33人

2018年05月30日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗檢警動員龐大人力偵辦的歐洲跨境電信詐欺集團，經相關國家司法合作提供事證，檢方首波針對涉案的施姓等33名被告，依涉犯組織犯罪防制條及3人以上共同以電子通訊對公眾散布而犯詐欺取財等罪嫌提起公訴。除1孕婦交保外，在押32人移審法院後，29日裁定繼續羈押禁見，初估詐騙所得逾2億元。

苗栗檢方表示，29日起訴的這波被告是從斯洛維尼亞押回的嫌犯，至於波蘭押回嫌犯過程發生性騷擾空姐一事，因未有當事人提告，因此暫未分案偵查。

檢警在接連4梯次押解行動中，共動員582名警力，每次均由苗栗縣警局刑事大隊長王耀輝帶班，深夜2點出發接押，順利返局持續偵訊，犯嫌累計有91名，除1名孕婦10萬元交保外，其餘均收押禁見。

檢警調查，台灣電信詐騙已發展為跨國有組織分工之犯罪集團，詐騙機房在國外撥打網路電話，騙得款項由車手集團提領後交由贓款處理中心洗錢、記帳、分贓，並匯款海外詐騙機房作為營運資金。

刑事警察局2017年間接獲情資，得知詐騙集團在斯洛維尼亞設立詐騙電信機房，撥打電話詐騙大陸地區人民，經陳報高檢署後交查苗檢偵辦，檢察長柯麗鈴至為重視，旋指示組成專案團隊，由黃振倫檢察官主辦、廖倪鳳檢察官協辦，並請主任檢察官黃棋安、陳宏兆、陳宗豪分工支援。

檢警偵辦發現，施男等人自2017年9月前往克羅埃西亞電信詐欺機房，擔任及一、二、三線話務手、電腦手、廚師等工作；至12月中旬與斯洛維尼亞電信詐欺機房成員（另案偵辦中）互換工作地點，在國外機房內，透過架設之網路電信設備，向大陸地區人民謊稱其係醫院客服人員，被害人身分遭冒用盜領保險金，再由第二線話務手假冒公安或民警通話。

(中國時報)