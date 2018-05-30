勞工熱到中暑 雇主最高罰15萬

2018年05月30日 01:16 中國時報 林縉明 、 胡健森 ／綜合報導 ／綜合報導

連日高溫炎熱，北市啟動降溫大作戰，像是環保局出動道路灑水車，使用回收水降低路面溫度，公園處加強綠地植栽澆灌，衛工處迪化汙水處理廠每日免費提供回收水，免費供民眾取用噴灑路面等使用；勞動局針對戶外及高溫工作環境啟動勞動檢查，確認雇主是否提供勞工陰涼處休息、飲用水、彈性調整工時等，違者經輔導未改善，可處3萬至15萬元罰鍰。

環保局指出，若預測溫度達38度或連續3日達37度，即啟動熱浪預警通報，通報各局處共同執行因應措施，包括環保局使用回收水進行高溫路面灑水、勞動局戶外工作者勞檢、公園處公園綠地植灌溉、衛生局及市場處加強緊急醫療等。

環保局表示，5月27日北市最高溫達38度，創下歷年最高溫，今年首次啟動熱浪預警通報，比起往年提早約1至2個月，因應接下來可能持續高溫天氣，環保局仍會持續出動灑水車，降低路面溫度。

隨著氣溫飆高用水量增加，民生用水吃緊，迪化汙水處理廠每日免費供應3400頓回收水，提供民眾索取，作為抑制揚塵、公園綠地植栽澆灌、馬桶清洗、灑水降溫等用途使用，有需要民眾可自備車輛、容器前往取水。

另外，宜蘭縣這個月已有8名熱傷害的急診病患，其中4人甚至得住院治療，宜蘭縣政府衛生局29日特別提醒，未來一周各地仍多屬於高溫炎熱的天氣，民眾務必要掌握「保持涼爽、補充水分、提高警覺」3要訣來預防熱傷害的發生。

根據宜蘭縣政府衛生局調查統計，宜蘭縣5月全縣的醫院卻已經有8位熱傷害急診病患，其中4位經診療後轉門診追蹤，另4位病情較嚴重的民眾則得住院治療。

(中國時報)