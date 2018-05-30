監委視察竹縣 垃圾問題待解

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

監察委員張武修、尹祚芊、高涌誠、高鳳仙29日至新竹縣市關心民眾飲用水與垃圾問題，並於新竹縣政府接受民眾陳情，下午則實地視察「新竹縣竹東垃圾掩埋場」，並接受新竹縣長參選人鄭朝方等民眾陳情，監委最後表示確實應該由中央來協助新竹縣市解決水源與垃圾問題，將把聲音帶回中央。

鄭朝方29日率20名民眾齊聲抗議，並在竹東掩埋場等待監委到來，遞交陳情書，期待中央正視新竹縣的垃圾問題。鄭朝方表示，現今台灣的焚化爐並無不足，而是需要妥善的調度，他主張透過區域治理平台的概念，與新竹市、桃園市等鄰近縣市進行有效的溝通與執行。

監委們隨後步行進入竹東掩埋場，聽取縣環保局長黃士漢簡報，說明由於2017合作的焚化爐歲修關係，導致必須堆置垃圾，且如今雖已恢復原有焚化量，但每日縣內垃圾產量仍高出焚化量約20噸，導致舊有堆積無法消化、新的垃圾又不斷增加，應急措施就是將垃圾打包儲存，等待未來焚化空間。

監委們了解垃圾堆置情形後，請環保局提供更精密的監測井數據說服民眾，也有監委認同地方民意，認為要由中央出面協調垃圾焚燒的問題。對於縣內垃圾問題，縣長邱鏡淳表示，最近自己都要被垃圾問題「逼得快喘不過氣了」，希望監委們向中央反映，出面協助垃圾調度。邱鏡淳指出，新竹縣對於廢料及垃圾問題有迫切的需求，目前正在進行「尿布變黃金」等的循環經濟議題，希望為垃圾問題找出另外一條解決之路。

(中國時報)

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