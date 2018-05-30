嘉縣全面獵祿 前進老人食堂

2018年05月30日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

被稱為民間地下詐騙經濟的「王祿仔場」橫行全台，去年嘉義縣議員林緗亭、吳思蓉接連踢爆家人也上當，引發嘉義縣衛生局高度重視，經過數月持續稽查，目前全縣只剩大林鎮1處王祿仔場仍屹立不搖，為此衛生局特別製作宣傳影片，將搭配講座到縣內40處老人食堂進行巡迴宣導，欲透過強力放送宣導和再教育，讓王祿仔場因無利可圖，主動退出市場。

嘉義縣老年人口高居全台之冠，鑑於很多長輩因慢性疾病或保健因素，常聽信王祿仙集團誇大不實的話術，又貪圖贈品或集點，常聚集購買來源和成分不明的保健食品、藥品，以致延誤就醫、加重病情事件頻傳，就連吳思蓉也曾說母親肝癌過世，事後家人才發現她床下藏了48瓶保肝食品，王祿仔場已成她切身之痛。

因「王祿仔場」嚴重影響老人身心健康，嘉義縣衛生局全面展開獵「祿」行動，去年就取締違規藥品違規廣告和食品違規廣告上百件，「王祿仔場」稽查次數更多達487場次，今年更製作宣傳微電影，還原王祿仙場景和情節，提醒阿公阿嬤遵守「不聽」、「不信」、「不買」、「不吃」和「不推薦」5大原則。

衛生局代理局長蔡淑真表示，雖經過嚴加取締，嘉縣的王祿仔場只剩1場，但春風吹又生，所以衛生局除持續稽查外，也會配合警察、財稅局等相關單位的主動出擊，加上今年首度推出的宣傳影帶，前進老人食堂，「棍子與蘿蔔」雙管齊下，避免老人家受騙上當。

(中國時報)