維多利亞高中國際班 14人錄取世界百大

2018年05月30日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣維多利亞實驗高中去年有70％畢業生錄取全球大學排名百大之內學校，今年國際班高三15名學生，多達14名學生錄取前百大學校（見圖，周麗蘭攝）。

維多利亞實驗高中是全台8所國際文憑認證（IB）學校之一，目前全球有5000多所IB學校，橫跨150多個國家。修IB課程的高三學生們在年初申請國外學校，最近陸續接獲入學許可。

學生李仁心獲准入學英屬英倫比亞大學，但他選擇荷蘭方提斯應用科技大學攻讀機械工程。他在學校成立社團帶領學弟妹探究機器人，獨自完成四軸無人機與3D列印機組裝，並捐給校方。

學生陸得瑋錄取7所百大名校的生物科技及生醫科系，他高中期間就前往嘉義大學獸醫營參與實驗及解剖課程、生技公司的實驗室實習。

值得一提的是鄭郁軒、黃駿承，兩人雖讀的是國內高中生的學科，但都以學測成績及雅思成績，各申請到英國諾丁漢大學、英屬哥倫比亞大學，其中黃駿承的雅思成績8分，是全班最高分。

14名學生中不少都是高中才開始讀國際班課程，高一下學期轉學到維多利亞的洪心泯，獲3所大學建築設計系入學許可。她表示，國內高中課程很急促，學習效果有些不太好；IB則需要很多書面寫作，台灣學生覺得簡答已經很煩了，但IB要寫完整一篇文章，還不能只是簡答。

黃宇謙的雅思檢定考出7.5高分，他認為從看小說學英文最快，增進閱讀速度，對文義理解較好。但他也坦言看小說會有追劇衝動，翻得很快，現在他多看傳記類書籍，學到更多寫作用語。

(中國時報)